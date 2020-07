Milan: Pioli e la storia della riconoscenza perduta

Il futuro sulla panchina del Milan per Pioli è ormai segnato

Il significato è presto detto: la riconoscenza è un sentimento di gratitudine, di apprezzamento per un beneficio ricevuto, eppure nella vita quotidiana molte volte questo sentimento appare sconosciuti a molti eletti. Chi di noi nella vita di tutti i giorni non si è fatto in quattro magari per una donna, la propria donna o per ottenere qualcosa cui tenevamo in maniera particolare. Tanti, ma dopo di ciò è scattata la classica pedata nel fondoschina, ed è ciò che sta capitando a Pioli, ammaliato dalla bellezza del Milan e adesso già disconosciuto a campionato non ancora terminato.

La panchina del Milan a quanto pare è già occupata da diverso tempo da Rangnick, allenatore e dirigente tedesco, che gira nell’orbita RedBull e che ultimamente sembra sia stato baciato dslla fortuna per meritarsi la panchina del Milan.

Si perchè, per avere qualunque cosa bisogna meritarsela, e non pensiamo che l’allenatore tedesco in questo momento meriti quella panchina, perchè PIoli pe ril lavoro svolto, per l a dedizione, per aver ricostruito una squadra dalle ceneri, meriterebbe molto di più.

Su questi principi, ecco la novella della riconoscenza perduta, ed ecco perchè nella vita la RICONOSCENZA dovrebbe essere valorizzata. Come sempre l’importante è non cadere nei rimpianti