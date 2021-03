Milan, Pioli punta su Ibra: “Zlatan sarà titolare”

Verso Fiorentina-Milan, 28^ giornata di Serie A, Stefano Pioli: "Per me non sarà mai una trasferta come le altre".

Milan, prossima tappa la Fiorentina

Il Milan parte alla volta di Firenze per affrontare la 28^ giornata di Serie A contro la Fiorentina. Un momento difficile per la formazione rossonera, oltre alle assenze e l’aver perso molti punti sull’Inter, è arrivata anche l’eliminazione dall’Europa League. C’è molta tensione e delusione nell’ambiente. Domani sarà una gara importante, Pioli ne parla in conferenza stampa.

Milan, Pioli: “Non sarà mai una partita normale contro la Fiorentina”

Il tecnico del Milan presenta il prossimo match di Serie A, quello contro la Fiorentina, ex squadra di Pioli: “E’ stata la situazione che ho vissuto di più da giocatore e allenatore, poi anche per quello che abbiamo passato nella tragedia di Astori. Non sarà mai una partita normale per me o un avversario normale. L’anno scorso ricevetti una grande accoglienza. Sarà una partita complicata, ma possiamo fare bene”. Sull’uscita dall’EL: “C’è grande dispiacere per il cammino europeo, ma siamo usciti ancora più consapevoli delle nostre qualità ma anche del fatto che a certi livelli i dettagli fanno la differenza. Noi purtroppo solo in area di rigore siamo stati meno precisi di quanto avremmo dovuto essere”.

Milan, le condizioni dei giocatori

Al Milan, come in molte società, gli infortuni sono all’ordine del giorno. L’infermeria rossonera è piena. Pioli dichiara: “Sicuramente sono stati troppi e qualche giustificazione c’è. In alcune situazioni qualcosa ci è sfuggito, e non dovrà più accadere. Ci stiamo lavorando perché non siamo soddisfatti di questi numeri, malgrado le attenuanti tra preparazione veloce, covid e tante partite. Dovremo fare meglio. Mi auguro che dopo la sosta avremo qualche giocatore in più per il rush finale”. Qualche recuperato c’è come Ibra, che giocherà da titolare domani a Firenze: “Zlatan ha giocato qualche minuto con lo United, non so se avrà novanta minuti, ma sarà titolare. La sua presenza ci dà tanto”. Sugli altri giocatori, Pioli afferma: “Bennacer sta meglio ed è stata la prima settimana dopo Belgrado dove ha lavorato a ritmi alti, ma non partirà dall’inizio a Firenze. In passato ha giocato da trequartista, ma abbiamo bisogno di altre caratteristiche in quella posizione lì. Se ci fosse bisogno potrebbe giocare anche lì, ma l’importante è che stia bene. Calhanoglu sta meglio ed è stata la prima settimana dopo Belgrado dove ha lavorato a ritmi alti, ma non partirà dall’inizio a Firenze. In passato ha giocato da trequartista, ma abbiamo bisogno di altre caratteristiche in quella posizione lì. Se ci fosse bisogno potrebbe giocare anche lì, ma l’importante è che stia bene”.