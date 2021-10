Porto Milan: precedenti, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Uefa Champions League. Domani, 19 ottobre, il Milan Fischio d’inizio alle ore 21:00

Dopo le due sconfitte in altrettante gare (3-2 ad Anfield con il Liverpool e sconfitta casalinga 1-2- con l’Atletico Madrid) il Milan di Stefano Pioli non può più permettersi passi falsi. I rossoneri non hanno conquistato punti fino a qui e la sfida in terra lusitana rappresenta l’ultima spiaggia per ottenere un posto tra le grandi 16 di Europa.

Porto Milan, i precedenti

Sono 9 le volte in cui Porto e Milan si sono affrontati. Il bilancio è favorevole ai rossoneri: 4 vittorie contro i 2 successi degli avversari. Tre i pareggi. L’ultima sfida è stata la finale di Supercoppa europea del 2003, vinta dal Diavolo. Nelle otto trasferte in terra lusitana, il Milan ha conquistato sette pareggi: l’unica vittoria è arrivata proprio contro il Porto nel ’93 (1-0 con gol di Jean-Pierre Papin). Obiettivo tre punti per i rossoneri, che in Europa non perdono due gare fuori casa dal 2012.

Porto Milan, le probabili formazioni

Le scelte di Sergio Conceiçao e Stefano Pioli per l’ultima partita del girone d’andata del gruppo B di Champions League.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.

Porto Milan, dove vedere la sfida di Champions League

Martedì alle 21.00 al Dragao c’è Porto-Milan. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, sul satellite da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity e in pay per view su Infinity +