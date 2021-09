Milan, recuperi importanti per Pioli: si allenano in gruppo

Tornano Kjaer e Florenzi, a disposizione per l’Atletico, non ce la fa Ibrahimovic

Una notizia buona e una cattiva per Pioli: quella cattiva è che Zlatan Ibrahimovic non è ancora pronto a rientrare in campo, non ha smaltito del tutto l’infortunio e ha lasciato Milanello prima dell’inizio dell’allenamento, a cui non ha preso parte neanche Junior Messias. Il lato positivo è il rientro di Kjaer e Florenzi, si sono allenati in gruppo e saranno tra i convocati di domani sera per la sfida con l’Atletico Madrid, seconda giornata del girone di Champions, Pioli avrà dunque a disposizione due pedine in più per battere il Cholo Simeone, con Florenzi pronto non servirà adattare un centrale a fare il terzino destro, a riportarlo è “Calciomercato.com“.