Milan e scadenze contratti

Il Milan a fine campionato si ritroverà ad avere a che fare con numerosi giocatori con contratto in scadenza. Primo su tutti Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è al meglio della forma fisica e a dimostrarlo sono i suoi numeri. La società sarà ben lieta di rinnovare il contratto, ma tutto dipende anche da lui. Poi ci sono altri due giocatori importanti per l’organico rossonero, anche il loro futuro dovrà essere valutato. Gazidis parla anche dei rinnovi di Gigi Donnarumma e Calhanoglu.

Gazidis sui rinnovi

L’ad dei rossoneri, Gazidis, ha parlato al riguardo dei rinnovi di questi giocatori. Per quanto riguarda l’attaccante svedese, ha dichiarato: “Se Ibra resta al Milan? Assolutamente tutto è possibile. La realtà è che questa sfida per Ibra è la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Sente emozione per questo club. Lui potrebbe ritirarsi domani, avrebbe già fatto tutto. Ma questa sfida è speciale, guidare un gruppo verso nuove frontiere. E credo lui senta questa sfida”. Lo svedese quindi, volendo, potrebbe rinnovare, tutto dipende anche dagli obiettivi del giocatore. Sul fronte Donnarumma e Calhanoglu, Gazidis ha affermato: “Vogliamo che restino qui. Sono importanti per questa squadra. Stiamo facendo di tutto per arrivare ai rinnovi. Gigio e Hakan sono grandi persone e grandi professionisti. Faremo il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo. Ho fiducia sul fatto che troveremo un accordo”.