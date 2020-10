Milan – Roma “live”: subito Ibra, ma Dzeko risponde; 1-1 al 45′

Ed è subito Ibra

Partenza a razzo del Milan che passa subito grazie ad Ibrahimovic, lesto al secondo minuto ad anticipare Mirante in uscita dopo che la sfera, lanciata in mezzo da Leao, aveva scavalcato Kumbulla. Bene la terna arbitrale che non interviene in quanto lo svedese è chiaramente in posizione regolare.

Dzeko risponde

La Roma dopo un piccolo sbandamento riprende vigore ed al 14′ trova il pareggio grazie a Dzeko che sovrasta Romagnoli e di testa la mette alle spalle di Tatarusanu (sostituto di Donnarumma), uscito malissimo.