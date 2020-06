Milan-Roma Pioli Ibrahimovic: la conferenza stampa del tecnico

“Contro la Roma è uno scontro diretto. Da qui alla fine dobbiamo fare piu punti possibile e sappiamo le qualità degli avversari, abbiamo l’occasione per mettere in campo le nostyre qualità. Tutte le partite possono essere diverse, dipende dagli atteggiamento dei tuoi avversari e bisogna sapere leggere i momenti della partita. Domani giocheremo con un grande caldo e serve dosare le forze, Bisogna essere aggressivi. La Roma è un avversario che nel possesso palla ha ottime qualità ma può concederti qualche spazio”. Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma.

Milan-Roma Pioli Ibrahimovic non convocato

Zlatan Ibrahimovic non sarà del match e non siederà in panchina con il Milan nella sfida di domani contro la Roma. “Ha lavorato tanto e bene, sono contento del suo rientro ma non è ancora pronto per domani, mi auguro per la prossima. Non sarà in panchina con noi”. In campo il Diavolo punterà su Rebic: “Ha ottime caratteristiche, lo posso utilizzare in tutte le posizioni. Contro il Lecce ha giocato con una intensità fisica importante”, ha concluso Stefano Pioli.