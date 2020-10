Milan-Sparta Praga, Kozak: “Non temo San Siro. Bonera? Non volevo fargli male”

Libor Kozak, attaccante dello Sparta Praga con un passato in Italia alla Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in occasione della gara di Europa League.

“Nel 2013 andai via dalla Lazio per giocare nell’Aston Villa. I primi 4 mesi sono stati da sogno, ero in forma. Dopo il sogno però l’incubo: un grave infortunio mi ha perseguitato per 3 anni e senza quello stop sarei ancora in Premier League”.

L’Italia però porta con sé molti ricordi a Kozak. Tornare a San Siro, in modo particolare porta alla memoria il ko di Bonera e Legrottaglie. “Non ho mai voluto fargli del male. Li chiamai dopo il match per scusarmi con loro, ma quella gara rese la mia carriera in Italia più difficile. Gli arbitri mi avevano preso di mira e mi diedero del picchiatore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Champions League: Orgoglio Lazio e Atalanta; Inter ferma al palo, Juventus aVARa