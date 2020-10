Milan-Sparta Praga, Pioli: “Ho fiducia in Tatarusanu. Turnover? Farò delle valutazioni”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sparta Praga. Gara valevole per i gironi di Europa League, che andrà in scena domani sera alle 19 a San Siro.

Stefano Pioli è l’artefice della rinascita del Milan. I rossoneri sono imbattuti dal post lockdown e in questa stagione non subiscono sconfitte da nove gare. Il pareggio però contro la Roma non ha soddisfatto il tecnico.

“Contro la Roma volevamo vincere, siamo usciti dal campo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. E’ positivo che i ragazzi non siano completamente soddisfatti del risultato, è giusto pretendere sempre il massimo da noi stessi”.

Contro lo Sparta Praga Pioli potrebbe far fiatare alcuni suoi giocatori effettuando un turnover: “Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Dopo la gara di EL avremo subito un’altra partita importante a Udine. Se chiedo a Ibra se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori. E’ importante avere giocatori pronti dal punto di vista fisico e mentale”.