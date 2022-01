Milan Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Altra sfida contro una ligure per il Milan che, dopo aver decretato la fine della brevissima era Shevchenko al Genoa (battuto in settimana in coppa Italia), sfiderà a San Siro lo Spezia con Thiago Motta ancora sulla panchina bianconera. Pioli può sorridere perché l’infermeria si comincia a svuotare e, nonostante l’infortunio che costringerà Tomori a stare almeno un mese fuori, ha recuperato praticamente tutti i suoi attaccanti per la parte cruciale della stagione

Milan Spezia, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic

Spezia (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde; Nzola

Milan Spezia, i precedenti

L’unico precedente a San Siro è quello dello scorso anno quando il Milan regolò lo Spezia con un secco 3-0 frutto della doppietta di Rafael Leao e del gol di Theo Hernandez. Tra le due squadre si è registrata anche una sfida di coppa Italia, a Milano, negli ottavi di finale con i rossoneri vincenti per 3-1 nella stagione 13/14 grazie ai gol di Pazzini, Robinho e Honda.

Milan Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:30, sarà visibile su DAZN