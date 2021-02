Milan – Stella Rossa, tutto sulla sfida tra i ragazzi di Pioli e il team di Stankovic, risultato, tabellino e highlights

Il Milan si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Allo stadio ‘Meazza’ i rossoneri pareggiano 1-1 con la Stella Rossa Belgrado e superano il turno in virtù del 2-2 conquistato in Serbia per la regola dei gol in trasferta. I padroni di casa passano in vantaggio al 9′ con un calcio di rigore realizzato da Kessié ma Ben Nabouhane trova il pari al 24′. Dal 70′ i serbi giocano in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Gobeljic.

RETE: 9′ rig. Kessié, 25′ Ben

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria (66′ Theo Hernandez), Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo (66′ Saelemaekers), Krunić (45′ Rebic), Çalhanoğlu; R. Leão (45′ Ibrahimovic). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Theo Hernandez, Kjær, Gabbia, Tonali, Brahim Díaz, Saelemaekers. All.: Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan, Pankov, Degenev, Sanogo, Gobeljic, Srnic, Kanga (69′ Katai), Gajic, Ivanic (84′ Nicolic), Ben Nabouhane (69′ Falco), Falcinelli (72′ Pavkov). A disposizione: Popovic, Copic, Pretroci, Gavric, Vukanovic, Krstovic. All.: Stanković.

AMMONITI: Srnic, Ibrahimovic, Gobelijic

ESPULSO: 70′ Gobelijic

ARBITRO: Gil Manzano

Milan Stella Rossa, gli highlights