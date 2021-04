Milan, Tatarusanu ai saluti: fatta per il nuovo portiere

Il Milan ha trovato il suo nuovo secondo portiere: si tratta di un giocatore della Roma, ex Juventus, che arriverà a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo

Aspettando la decisione finale di Gianluigi Donnarumma, il Milan starebbe iniziando a puntare anche altri giocatori di esperienza per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

E secondo quanto riportato da La Repubblica, la società rossonera avrebbe messo nel mirino un portiere della Roma per sostituire l’attuale secondo Ciprian Tatarusanu. Si tratterebbe di Antonio Mirante della Roma, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il portiere ex, tra le altre, anche della Sampdoria non rinnoverà il suo contratto in giallorosso e lascerà i romani a parametro zero. Ecco che allora Maldini e Massara si sarebbero fiondati sul suo cartellino che potrebbe rappresentare la classica opportunità in un mercato che si preannuncia molto povero a causa della crisi finanziaria dovuta alla pandemia e pare abbiano trovato l’accordo col giocatore.

Potrebbe essere comunque un bel colpo per i rossoneri, che a cifre contenute, potrebbero prendere un buonissimo portiere che, quest’anno ha giocato tantissime partite con la Roma di Fonseca ed anche per il calciatore, che dopo la sua breve esperienza alla Juventus, all’inizio della sua carriera ed alla Roma, potrebbe giocare ancora in una big del nostro calcio.