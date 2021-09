Milan, tegola per Pioli: potrebbe essere operato al ginocchio

Ancora problemi per Florenzi dopo la sfida di Champions League

Non c’è pace per Alessandro Florenzi che, dopo aver saltato la partita di campionato contro lo Spezia per problemi al ginocchio, ed essere tornato per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid di ieri sera dovrà nuovamente fermarsi.

In questo caso c’è però ancor più preoccupazione in casa Milan in quanto, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarà necessaria una visita a Villa Stuart dal professor Paolo Mariani per capire esattamente l’entità dello stop. Si teme che possa essere necessario un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere i problemi di cui l’esterno rossonero starà soffrendo. In ogni caso, Florenzi dovrà osservare un periodo di stop che, al momento, non è possibile quantificare con certezza.

Il suo infortunio si aggiunge, come detto spesso, in una situazione delicata per i rossoneri in quanto sono diversi i giocatori che Pioli non ha a disposizione al momento.