Milan, Thauvin sempre più lontano: spunta una nuova pretendente

Obbiettivo di mercato da questa estate, Thauvin a momenti sembrava convinto dalla destinazione milanista. Un nuovo club però prova a soffiarlo ai rossoneri.

È una delle occasioni più ghiotte di mercato, Florian Thauvin è da tempo nel mirino dei top club europei. A giungo il suo contratto scadrà e sarà libero di scegliere la propria nuova squadra a parametro zero. Thauvin attualmente milita del Marsiglia, squadra in cui ha dimostrato di aver trovato la propria dimensione. Mancino natuale e nato ala destra, Thauvin è stato spesso paragonato a Lucas Ocampos del Sivglia per la sua capacità di giocare sia sull’esterno che come trequartista puro.

Proprio il Siviglia pare essere intenzionata ad inserirsi con forza in un affare che sembrava vicino alla conclusione per il Milan. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il Siviglia del ds Monchi sarebbe piombata sul giocatore vista anche l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero. Attualmente nel Siviglia milita proprio Lucas Ocampos, ex compagno di Thauvin al Marsiglia, che premerebbe per ricongiungersi con il suo ex compagno di reparto con cui ha dimostrato di avere un grande feeling. Il Milan è avvisato, il Siviglia è pronto a fare sul serio per Thauvin.