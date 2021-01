Ibra e il turco convocati per la sfida con il Torino, il Milan recupera pedine preziose

Sorpresa nella lista dei convocati per la sfida tra Milan e Torino, i rossoneri recuperano pezzi preziosi. Nella lista di Pioli presenti infatti anche Ibrahimovic e Calhanoglu, una lieta sorpresa per i tifosi rossoneri. Probabile panchina dal 1′ per i due calciatori, pronti a subentrare in caso di necessità.