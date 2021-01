Milan, contro il Torino in emergenza. Le formazioni

Rossoneri in emergenza contro il Torino, serve una vittoria per restare in testa

Il Milan di Pioli costretto a far fronte con le assenze, centrocampo in emergenza e scelte obbligate. In mediana spazio a Tonali che affiancherà Kessie, il migliore nelle ultime uscite del Diavolo. In attacco con Leao agiranno Hauge e Brahim Diaz.

Le probabili formazioni di Milan Torino

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.