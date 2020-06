Milan, si va verso il Thiago Silva bis

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Thiago Silva potrebbe presto tornare a vestire il rossonero del Milan. Il difensore brasiliano, ora al PSG, starebbe pensando al clamoroso ritorno a Milano, per un finale di carriera amarcord dopo anni di vittorie a Parigi. Un desiderio che potrebbe coindicede con le volontà del Milan, alla ricerca di affari non troppo onerosi, un giocatore esperto come Thiago Silva potrebbe risultare inoltre importante per far crescere i tanti giovani che il Milan ha intenzione di lanciare in rossonero.