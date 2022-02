Milan Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Reduce dall’occasione perduta di settimana scorsa, con il pareggio per 2-2 contro il fanalino di coda Salernitana che ha impedito di allungare su Napoli e Inter, fermate rispettivamente da Cagliari e Sassuolo, il Milan ritrova il pubblico amico per la sfida all’Udinese. Ancora assente Ibrahimovic, ci sarà Giroud al centro dell’attacco con Messias che dovrebbe trovare ancora una volta posto tra gli 11 titolari. Dopo il buon pareggio con la Lazio, invece, l’Udinese vuole fermare un’altra grande per accumulare punti sulla zona retrocessione pericolosamente vicina: dovrà però tornare al gol Beto che ha fatto un solo gol nelle ultime 9 partite.

Milan Udinese, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Milan Udinese, i precedenti

Ci sono stati 46 incontri tra le due squadre in quel di Milano, con i rossoneri che si sono imposti in 25 occasioni, con 16 pareggi e 5 vittorie dell’Udinese. L’ultima di queste avvenne nella stagione 16/17 quando, nella prima partita del campionato, i bianconeri sorpresero San Siro grazie al gol di Perica. Da ricordare anche il pirotecnico 4-4 della stagione 10/11 (quella dell’ultimo scudetto rossonero) con l’Udinese che andò in vantaggio per ben 3 volte e fu sempre rimontato grazie a una doppietta di Pato, un autogol di Benatia e alla rete finale di Zlatan Ibrahimovic.

Milan Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN.