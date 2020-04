Milan, un Barcellona ai saldi fa gola a Gazidis: Semedo e Dembele gli obiettivi

Il Barcellona, sempre più intenzionato a portare in maglia blaugrana Neymar e Lautaro Martinez, sarebbe pronto a sacrificare la bellezza di 13 giocatori pur di perseguire tale obiettivo.

Nella lista cedibili compaiono i nomi di giocatori che potrebbero rivelarsi dei veri e propri colpi di mercato, dati gli sconti che seguiranno il periodo post coronavirus e il Milan, secondo SportPaper, avrebbe colto l’occasione per avanzare un’offerta ai blaugrana per Nelson Semedo e Ousmane Dembele.

Il Milan, come il Barcellona, in estate vivrà l’ennesima rivoluzione volta a costruire le basi solide per il futuro. Date le incognite della corsia di destra, sia difensiva che offensiva, Ivan Gazidis vorrebbe rinforzare i suddetti reparti completando l’operazione Dembele-Semedo. L’intenzione del dirigente sudafricano, sempre secondo SportPaper, sarebbe quella di portare i due talenti in rossonero con la formula del prestito secco biennale aggiungendo a questa l’opzione del diritto di riscatto. Il club catalano sembra non aver rifiutato tale offerta e già nei prossimi giorni potrebbero seguire aggiornamenti.

