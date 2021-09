Torna subito la Serie A e la squadra di mister Stefano Pioli ospiterà il Venezia di Zanetti. L’ultimo confronto al Meazza risale al 2000: i veneti riuscirono a strappare il pareggio al 90’.

29 è il numero dei precedenti che hanno visto scontrarsi Milan e Venezia. Il Diavolo comanda le statistiche con 18 vittorie contro le 4 degli avversari, 7 i pareggi. L’ultimo confronto risale alla stagione 20001/2002, precisamente il 24 febbraio 2002. Al Pier Luigi Penzo di Venezia, i padroni di casa guidati da Maniero perdono 1-4 tartassati dai rossoneri di mister Carlo Ancelotti. In quell’occasione andarono in goal Kaladze, doppietta di Javi Moreno e Cosmin Contra. Per trovare l’ultimo successo del Venezia dobbiamo andare indietro di qualche anno. Sempre al Penzo, un gol di Maniero su assist di Ganz decide la sfida con la formazione di Alberto Zaccheroni.

Dopo vent’anni, il Venezia torna a San Siro. A Milano l’ultima volta nel 2001 finì in pareggio: 1-1 al 90’ (Maniero risponde a Shevcenko).

Milan Venezia, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): M. Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bakayoko, Calabria, Giroud, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic

Ballottaggi: Theo Hernandez 70%-Ballo Touré 30%, Bennacer 60%-Kessié 40%, Saelemaekers 55%-Florenzi 45%

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ala-Myllymaki, Fiordilino, Lezzerini

Ballottaggi: Molinaro 60%-Schnegg 40%, Crnigoj 55%-Heymans 45%, Aramu 60%-Okereke 40%, Henry 55%-Forte 45%

Milan Venezia, quando e dove vederla

Milan-Venezia, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, si giocherà in turno infrasettimanale nella serata di mercoledì 22 settembre 2021, con calcio d’inizio in programma alle ore 20.45. Il palcoscenico del match sarà San Siro, a Milano.

Milan-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, in coesclusiva, da DAZN e da Sky.