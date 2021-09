Il Milan con la vittoria conquistata contro il Venezia aggancia l’Inter al primo posto in classifica. I veneti si difendono bene per 60 minuti ma con l’ingresso dei titolari il Diavolo cambia faccia, riuscendo ad essere quasi sempre pericoloso.

Al termine del match casalingo contro il Venezia, Stefano Pioli ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Su Theo Hernandez – “Ha spaccato la partita giocando con intelligenza e lucidità, continuando a spingere e creare. I giocatori di qualità ne abbiamo più di uno e servono per vincere le partite”.

Sui pochi gol subiti: “Importante, significa che la squadra c’è e sta bene, ci crede e gioca. Siamo solamente all’inizio, ho una rosa molto profonda, al di là di qualche infortunio di troppo in questo momento. Sono tutti giocatori che possono aiutare la squadra”.

Su dove può migliorare il Milan – “In tante cose si può migliorare. Tutte le partite ci danno spunti interessanti, sono tante le situazioni dove possiamo crescere”.

Cosa c’è di differente tra i 13 punti della scorsa stagione e questi? – “Il pubblico, perché adesso giochiamo per i nostri tifosi, ci danno entusiasmo ed energia. E’ uno spettacolo giocare in casa. Abbiamo creato questo ambiente grazie alle nostre prestazioni”.

Sulle alternative – “Non sono d’accordo sul primo tempo non brillante, solo un po’ di qualità è mancata. Non sono sorpreso dai giocatori che hanno giocato poco fino ad ora, sono tutti forti”.

Sugli infortuni – “Stasera dovrebbe essere andato tutto bene, non so per sabato chi recuperiamo. Sicuramente stanno andando meglio Ibrahimovic, Giroud e Calabria e Kjaer, ma non so per sabato, vedremo tra domani e venerdì chi recuperiamo”

Sulla lotta scudetto – “C’è qualche squadra più esperta di noi, non abbiamo in rosa giocatori che hanno vinto tanto – ha spiegato -. La società mi ha messo a disposizione una rosa molto forte e completa”.