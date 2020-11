Milan-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan in casa col Verona, nel posticipo i rossoneri cercano la vittoria per confermarsi in vetta da protagonisti.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao (Rebic); Ibrahimovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani (Empereur); Lazovic, Tameze, Ilic, Demarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.

Milan-Verona sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su ‘Sky Sport‘. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita su ‘Sky Sport Uno‘ (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), ‘Sky Sport Serie A‘, canali 202 e 249 del satellite, canali 473 e 483, invece, del digitale terrestre, oltre che su ‘Sky Sport Serie A HD‘, canale 251 del satellite.