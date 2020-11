Il meglio del match tra Milan e Verona, risultato, tabellino e highlights

Milan-Verona

Finisce 2-2 il posticipo delle 20:45 tra Milan e Verona. Partono subito forti gli scaligeri con un gol di Antonin Barak al 6′ minuto, il centrocampista dopo il colpo di testa di Ceccherini su calcio d’angolo è il più lesto e schiaccia a rete. Lo 0-2 arriva appena 13 minuti dopo, punizione battuta da Dimarco, la palla arriva a Zaccagni, destro al volo dal limite dell’aria, Calabria devia e spiazza Donnarumma, ma al 27′ minuto su cross di Saelemaekers s’inserisce Kessie e con una zampata deviata da Magnani supera Silvestri e fa 1-2. Finisce il primo tempo. Il diavolo non si ferma e al 64′ minuto, Guida assegna un rigore per fallo su Kessie da parte di Lovato, Ibrahimovic lo sbaglia clamorosamente e lo manda alto sopra la traversa. Al minuto 75 sugli sviluppi d’un calcio d’angolo Ibrahimovic schiaccia, incrocio dei pali pieno, ma un minuto dopo sempre il “Dio” Zlatan colpisce di testa su calcio d’angolo, Silvestri reattivo. Al 89′ minuto cross di Rebic torre di Ibrahimovic, e Calabria la infila al volo ma Guida lo annulla per tocco di mano dello svedese, che si fa perdonare. A poco dallo scadere, Ibrahimovic tira in porta Silvestri respinge, Brahim Diaz recupera una palla impossibile, crossa e Ibrahimovic schiaccia a rete. Finisce 2-2, i rossoneri rimangono primi in classifica a 17 punti, mentre il Verona sale a 12.

IL TABELLINO

Marcatori: Barak 6′, Zaccagni 19′, Magnani (aut.), Ibrahimovic 93′.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Rebić. Allenatore: Pioli.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazović, Dawidowicz, Ilić, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Borghetto, Pandur, Udogie, Çetin, Empereur, Tameze, Amione, Terracciano, Salcedo, Di Carmine, Cancellieri, Colley. Allenatore: Jurić.

Arbitro: Guida

Ammoniti: Bennacer (M), ceccherini,Lovato (V), Tameze (V),

Milan-Verona 0-0 highlights