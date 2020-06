Nimir Abdel-Aziz approda alla Itas Trentino

Oggi, venerdì 26 giugno, a Trento si celebra San Vigilio, patrono della Città; Trentino Volley vuole offrire ai tifosi un motivo in più per festeggiare. E’ ufficiale infatti l’approdo in maglia gialloblù del miglior marcatore della SuperLega 2019-2020: l’opposto l’olandese Nimir Abdel-Aziz! Lo straordinario colpo di mercato, tra i più importanti dell’intera sessione estiva 2020, è stato siglato: l’attaccante più prolifico delle ultime tre regular season (1.267 punti in 67 gare fra il 2017 e 2020) per i prossimi tre anni sarà un giocatore dell’Itas Trentino, proponendosi come il principale terminale offensivo della squadra gialloblù. Il ventottenne originario di S. Gravenhage è infatti un giocatore fisico, in grado di garantire un notevole apporto fra attacco, muro e battuta; pur avendo iniziato a ricoprire il ruolo di opposto solo nel 2015 (in precedenza si era distinto anche come palleggiatore), ha saputo farsi valere in fretta, trascinando Milano nella parte alta della classifica. Nimir Abdel-Aziz sarà il quarto olandese della storia di Trentino Volley dopo Wytze Kooistra (centrale, in gialloblù nella stagione 2005/06), Kay Van Dijk (opposto, stagione 2013/14) e Maarten Van Garderen (schiacciatore, stagione 2018/19).

Le parole di Nimir Abdel-Aziz

“Trentino Volley è sempre stata una grande Società ancora prima che una grande squadra – sono parole di Nimir Abdel-Aziz – . Ha vinto tanto, ha alle spalle una storia gloriosa; da qui sono passati giocatori fortissimi. Da avversario mi ha colpito il costante calore che si avverte al palazzetto, sempre pieno e con supporters molto rumorosi che sostengono bene i propri beniamini. Nello scegliere questo progetto ho provato solo belle sensazioni. Sono ancora più carico del passato; voglio tornare subito ad attaccare e a realizzare tanti punti per farmi conoscere e per scacciare via il periodo di lockdown che ci ha costretti a stare fermi per molto tempo”.

Il benvenuto di Mosna

Arriva a Trento per provare a vincere il suo primo trofeo da opposto e per infiammare il pubblico trentino, che può iniziare a festeggiare il suo ingaggio già a partire da questa sera.

“Nimir Abdel-Aziz è un attaccante di livello mondiale, uno di quei giocatori che valgono da solo il prezzo del biglietto perché è fisico e spettacolare – ha spiegato il Presidente Diego Mosna – . Sono felice ed orgoglioso che abbia scelto Trentino Volley per proseguire la sua carriera in SuperLega; con il suo apporto possiamo compiere un importante salto di qualità e puntare sempre più in alto. Ho tanta voglia di vederlo in campo e spero che i trentini apprezzino questo regalo che abbiamo voluto fare loro proprio nella giornata del Santo Patrono”.

La scheda di NIMIR ABDEL-AZIZ

Nato a S. Gravenhage (Olanda), il 5 febbraio 1992

201 cm, ruolo opposto

2009/10 Dynamo Apeldoorn – Olanda

2010/11 Landstede Volleyball – Olanda

2011/12 Sisley Belluno – Serie A1

2012/13 Bre Banca Lannutti Cuneo – Serie A1

2013/14 Ziraat Bankasi Ankara – Turchia

2014/15 Zaksa Kedzierzyn-Kozle – Polonia

2015/16 Stade Poitevin Volley Beach – Francia

2016/17 Stade Poitevin Volley Beach – Francia

2017/18 Revivre Milano – SuperLega

2018/19 Revivre Axopower Milano – SuperLega

2019/20 Allianz Milano

2020/21 Itas Trentino SuperLega



Palmares

1 Campionato olandese (2010)

1 Coppa di Olanda (2010)

In nazionale

210 presenze con la Nazionale Olandese

Medaglia d’Oro European League 2012

Miglior Palleggiatore European League 2012

Miglior Servizio European League 2012