Messi all’Inter, affare fatto

Messi pronto ad approdare all’Inter, questo quanto afferma l’ex agente dell’argentino. Queste le dichiarazioni a “COPE” di Josep Maria Minguella: “Per me Messi ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è anche Cristiano Ronaldo. È più difficile per me vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Agüero e Guardiola siano al City”