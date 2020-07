Monza: il nuovo attaccante è Christian Gytkjaer – Video

Il Monza ha definito l’acquisto di Christian Gytkjaer

Il Presidente Berlusconi non bada a spese, vuole portare il Monza in Serie A ed il primo acquisto è l’attaccante Christian Gytkjaer danese classe 1990 e autore di 24 reti in 34 presenze nel campionato polacco con la maglia del Lech Poznan.

Con il Monza firmerà un contratto di due anni con opzione di rinnovo. In Italia ci arriva da capocannoniere incontrastato della Pko Ekstraklasa, la A polacca, a Monza sicuramente troverà l’ambiente ideale in cui potrà segnare e portare la squadra biancorossa in Serie A. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale.

L’annuncio ufficiale:

AC Monza dà il benvenuto a Christian Lund Gytkjaer, grande acquisto per il reparto offensivo biancorosso, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo.

L’attaccante danese, nato a Roskilde il 6/5/90, è stato presentato ufficialmente all’Autodromo come sorpresa, in occasione del lancio delle nuove maglie.

Arrivato a bordo del pullman del Club direttamente dalla pit lane con addosso la nuovissima maglia, è stato accolto dall’Amministratore Delegato Adriano Galliani e ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Monza. “Sono molto contento di essere qui, avevo molte offerte, ma sono stato subito convinto da questo progetto“.

Gytkjaer è fresco vincitore della classifica marcatori nel campionato polacco, dove ha messo a segno 24 gol in 34 partite con la maglia del Lech Poznan, con cui complessivamente