Monza-Vicenza, le probabili formazioni

Recupero di campionato al Brianteo, il Monza attende il Vicenza

Il Monza attende il Vicenza al Brianteo, Di Carlo recupera alcuni giocatori dopo i vari casi di Covid, Brocchi deve rinunciare a due uomini, calcio d’inizio alle ore 18,00.

QUI MONZA Mister Brocchi non potrà contare sugli infortunati Finotto e Gytkjaer, per cui dovrebbe schierare Lamanna in porta, in difesa Donati, Paletta, Bellusci e Carlos Augusto, a centrocampo Frattesi, Fossati e Barillà, Boateng dietro alle punte Mota e Maric.

QUI VICENZA Di Carlo dovrà fare a meno di Ierardi e Nalini ma recupera Bruscagin, regolarmente convocato, e i “negativizzati” Padella, Bizzotto e Rigoni. Dovrebbero scendere in campo Perina in porta, in difesa Bruscagin, Pasini, Cappelletti e Beruatto, a centrocampo Vandeputte, Da Riva, Cinelli e Dalmonte, in attacco Longo e Meggiorini.

Monza (4-3-1-2) Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Fossati, Barilla’; Boateng; Mota Carvalho, Maric. A disp. Di Gregorio, Lepore, Sampirisi, Barberis, D’Errico, Sommariva, Bettella, Scaglia, Armellino, Colpani, Pirola, Machin. All. Brocchi

L.R. Vicenza (4-4-2) Perina; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Da Riva, Cinelli, Dalmonte; Longo, Meggiorini. A disp. Grandi, Zonta, Padella, Bizzotto, Barlocco, Scoppa, Rigoni, Giacomelli, Guerra, Jallow, Gori, Marotta. All. Di Carlo