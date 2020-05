DA LECCE A NAPOLI

Angeli di Quartiere è un’associazione nata dalle idee di Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli. Questa opera sul territorio di Lecce da circa 1 anno aiutando le famiglie leccesi in difficoltà. Soprattutto in questo periodo l’associazione sta aiutando tutte le famiglie che a causa del Lockdown non possono fare la spesa, comprare una mascherina o andare a comprare delle medicine. Proprio per questo in questi giorni bui l’associazione mette a disposizione delle famiglie mascherine e cucina portando anche a casa il cibo per le famiglie bisognose.

In questi ultimi giorni molte star salentine e non stanno appoggiando l’associazione con messaggi ed anche donazioni come ha fatto il mister dell’Inter Antonio Conte, anche lui leccese come Moriero e Miccoli. Anche La Mantia ex giocatore del Lecce ha deciso di mettere la sua maglietta autografata in vendita per raccogliere più fondi possibili. Anche a Napoli Ciro Ferrara e Cannavaro si stanno occupando delle famiglie più bisognose portando mascherine per i più bisognosi, hanno aderito a questa associazione molti giocatori tra cui Mertens che ha messo in vendita la maglietta con cui ha giocato contro il Barcellona, questa è stata comprata al costo di 15 mila euro dal presidente Aurelio De Laurentis. In queste iniziative si vedono tutto il bene che il calcio ed i calciatori possono fare con piccoli gesti per loro mentre per una famiglia bisognosa quel cibo può aiutare a vivere o meglio a sopravvivere.