Notizie Milan, due anni dalla morte di Davide Astori: il ricordo del campione

Notizie Milan, due anni dalla morte di Davide Astori

Morte Astori Milan | Sono passati ormai due anni dalla scomparsa di Davide Astori. Una tragedia che è andata anche oltre il calcio, perché quando accadono queste cose, a farne parte non è solo lo sport, ma la vita in generale. A sentire parlare chi l’ha conosciuto, di Davide si ha l’idea di un ragazzo visto bene da tutti, serio, una persona speciale, quasi particolare nel mondo del calcio. Non era un calciatore che vedevi sulle copertine, che appariva o voleva apparire, lui magari lo vedevi in chiusura su qualche attaccante a cui poi chiedeva anche scusa, se l’entrata fosse stata troppo “dura”. Questo ed altro ti fa capire chi fosse Davide Astori. Due anni senza, e passati i giorni in cui su social e tv si fa a gara a chi posta l’omaggio più bello, quello con più like, per poi passare al prossimo, quelli/e che non possono e non vogliono dimenticarlo sono le persone che gli sono state vicino in vita o con la quale la loro di vita si sia intrecciata per sempre con quella di Davide. Il nostro pensiero va a Francesca, compagna di vita di Davide, e alla piccola Vittoria, che crescerà senza il papà.

Notizie Milan, la sua storia in rossonero

Prima di diventare capitano e punto fermo della Fiorentina, Astori ne ha fatta di gavetta, le giovanili del Milan come punto di partenza, la squadra guarda caso di Stefano Pioli suo ultimo allenatore a Firenze. Che quando può non perde l’occasione di ricordarlo e continuare a dire come lui fosse un ragazzo speciale che verrà portato sempre nel suo cuore. É cambiato Stefano Pioli dal 4 marzo di due anni fa e possiamo benissimo capirlo. Ha dichiarato di essere un uomo migliore, sia nella vita che nel calcio, e che Davide sarebbe stato contento di vederlo sulla panchina della squadra rossonera. Anche il Milan ha riservato un omaggio a Davide, sui social rossoneri non poteva mancare il ricordo della società con la foto e la frase: ” Due anni senza di te: Davide Astori sempre nei nostri cuori”