Maradona, la Liga non fa sconti: Messi sarà multato

L’argentino nella gara contro l’Osasuna aveva segnato una rete e mostrato la maglia del Newell’s Old Boys per ricordare l’ex Pibe de Oro

Nella sfida contro l’Osasuna Leo Messi si è reso protagonista di una meravigliosa rete. Dopo essere andato in gol, la Pulce ha mostrato la divisa del Newell’s Old Boys per ricordare Diego Armando Maradona scomparso qualche giorno prima. Un gesto che ha emozionato tutti ma che non ha sciolto la commissione disciplinare delle Liga. Messi sarà infatti costretto a pagare una multa da €600 per via dell’articolo 91 del Codice Disciplinare: “Il calciatore che, in occasione di un gol o per qualsiasi altra causa derivata dalle vicissitudini della partita, alza la maglia e mostra qualsiasi tipo di pubblicità, motto, sigle, anagrammi o disegni, qualunque sia il loro contenuto o lo scopo dell’azione, sarà punito, in quanto autore di una grave infrazione, con una multa fino a 3.000 euro e una diffida”.