Moscardelli giocherà insieme a Francesco Totti

Il sogno finalmente si è avverato, l’ex giocatore di Chievo, Bologna e Pisa giocherà con Francesco Totti nel campionato di calcio a 8. Il Mosca ha esordito nella squadra dell’ex capitano della Roma, Totti Sporting Club che m ilita nel campionato di calcio a 8:

Questo l’annuncio apparso sul sito della Lega: “La barba più famosa del calcio professionistico entra nella Lega Calcio a 8 con la maglia della Totti Sporting Club”.

Dopo lo scherzo di qualche mese fa, che le Iene avevano organizzato insieme a Giovanni Corrado Diretto re Generale del Pisa, in cui un finto Totti chiamava Moscardelli per organizzare una partita di addio al calcio, finalmente il sogno si è avverato, un sogno che si realizza quello di Moscardelli, che in carriera non è riuscito a giocare accanto al suo idolo o a vestire la maglia della Roma.