Motomondiale, vince Dovizioso:

“E’ stata una gara molto strana per tante ragioni. Anche il fatto di avere due partenze e due gare non è usuale ed è difficile. Ripartire in gara con tutta l’energia del caso non è semplice. Sono però riuscito a gestire bene la gara perché avevo alcune curve su cui riuscivo ad essere più veloce. Avevo degrado al posteriore ma sono riuscito a staccare forte in varie frenate, riuscendo ad imporre il mio ritmo”. Queste le parole del pilota della Ducati Andrea Dovizioso dopo il successo nel Gp d’Austria. “Sono molto felice, era importantissimo tornare a lottare per la vittoria e alla fine la vittoria c’è. Sono contentissimo, grazie alla squadra”, aggiunge Dovizioso a 24 ore dall’annuncio dell’addio alla Ducati a partire dalla prossima stagione.