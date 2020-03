MotoGp, Dovizioso: “La pista mi manca”

MotoGp Dovizioso Motocross | “Sento la nostalgia della pista, è davvero pesante. Siamo abituati a essere sempre in giro, non hai mai tempo per te”. Andrea Dovizioso racconta come sta vivendo questo periodo, con il Motomondiale fermo per l’emergenza coronavirus. “In questo momento invece non riesco a sentire quella sensazione di stanchezza dopo una giornata di allenamento in motocross, sono sensazioni stupende che abbiamo provato per tutta la vita, adesso possiamo allenarci in palestra, ma andare in moto è completamente un’altra cosa”, ha spiegato il forlivese ospite di #CasaSkySport su Sky Sport. “Non c’è mai stato uno stop forzato così lungo, questo ci porta a riflettere sulla vita. Tornare in pista? Dobbiamo prima capire se torneremo a vivere in un modo più normale per riuscire a viaggiare”, ha proseguito. “Sono coinvolte tante nazioni nel Motomondiale e in questo momento è impossibile organizzare un evento, vedremo quando sarà possibile pianificare un calendario, ma non credo che torneremo in pista a breve”.

“In Qatar me la sarei giocata”

La prima gara del Mondiale, in Qatar, è stata rinviata a causa dell’emergenza. “Me la sarei giocata in Qatar, ma c’erano almeno sei-sette piloti che a parole si sentivano pronti a vincere”, ha sottolineato Dovizioso. “Quest’anno ci sono tante moto che possono vincere e tanti piloti talentuosi che possono vincere. Abbiamo lavorato bene durante i test, ma con due sessioni non ci fai tanto, considerando che arriviamo ai test dopo due mesi di stop. Non hai neanche le energie per usare tutti i tre giorni interamente per lavorare“. “Possibilità di vincere il Mondiale c’è e ci deve essere, iniziare la stagione senza questa credenza è complicato”, ha continuato il pilota della Ducati. “Però è difficile vincere il Mondiale, noi l’anno scorso abbiamo tenuto duro fino a Barcellona, ma non eravamo pronti per vincere veramente, con un Marquez che ha vinto per distacco”

Il Futuro in Motocross

“Quest’anno – ha aggiunto – ci sono altri quattro-cinque piloti che possono vincere il Mondiale, ma in questo sport può succedere di tutto, sicuramente se lavori bene hai modo di indirizzare la stagione verso la strada giusta. Quando si è in tanti a lottare per il campionato, hai un vantaggio sei hai qualcosina in più, dato che gli altri piloti lottano tra di loro per le altre posizioni. Ma quest’anno ci sarà ancora più concorrenza”. Sul Futuro Dovizioso ha commentato a Sky: “Futuro dopo la MotoGP? Non penso alla Superbike, ma mi piacerebbe correre in motocross che è una mai grande passione. E’ uno sport per giovani e devo fare in fretta…. Ancora due-tre anni in MotoGP? Dipende da molti fattori. A fine stagione mi scade il contratto con Ducati”.