MotoGP, Morbidelli: “Marquez? Sarà un bel problema”

Il vice campione del Mondo ha parlato del rientro di Marc Marquez. Lo spagnolo ha ricevuto l’ok da parte dei medici

Dopo un lunghissimo infortunio, Marc Marquez tornerà a correre a Portimao. Lo spagnolo ha ricevuto il via libera da parte dei medici e dopo una lunga assenza tornerà in pista. Sul rientro di Marquez ha parlato l’italo-brasiliano Franco Morbidelli. Ecco le dichiarazioni riportate sul sito di SportMediaset del vice-campione del Mondo: “Marquez? “Un avversario in più, sarà un bel problema per tutti”. Ha continuato: “Un campione un più che si aggiunge alla lunga lista di quelli presenti in MotoGP, è un aspetto positivo. Magari non dall’inizio, però tornerà ad andare forte come ha sempre fatto. Ma siamo qui per questo e continueremo a dare il massimo come avveniva anche in assenza di Marquez”