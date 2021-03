Vinales vince in Qatar davanti a due Ducati

Maverick Vinales trionfa nel Gp del Qatar di MotoGp. Bagnaia, partito in pole, non riesce a tenere botta per tutta la gara e deve accontentarsi del terzo posto dietro a Zarco. Vinales è salito al comando a 8 giri dalla fine dopo aver battagliato per qualche giro con Bagnaia.



Il campione del mondo 2020 Joan Mir è fuori dal podio, seguito dalla Yamaha di Quartararo, dalla Suzuki di Rins, dall’Aprilia di Aleix Espargaro. Pol Espargaro, Jack Miller e Bastianini chiudono la top ten. Rossi, partito quarto, non riesce a lottare con i primi e chiude 12°.

Queste le parole di Francesco Bagnaia dopo la gara: “Sono contento per il podio, è un ottimo modo per iniziare la stagione con la nuova squadra”.

Prima delle gare, i piloti di tutte le classi, gli addetti ai lavori e gli organizzatori hanno dedicato un minuto di silenzio a Fausto Gresini, scomparso lo scorso 23 febbraio all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo quasi due mesi di ricovero a causa del Covid-19.