Calciomercato: clamorosa suggestione italiana per Mourinho

Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esonero dal Tottenham che, il tecnico José Mourinho è pronto a ricominciare, a ripartire e soprattutto a lottare per vincere che è quello che gli riesce meglio, anche se negli ultimi tempi ha, un po’ fallito. L’allenatore portoghese ha voglia di rimettersi in gioco, come ha detto in una recente intervista e lo potrebbe rifare in Italia, anche in una squadra che non sia la sua amata Inter. “Ho affetto versi i colori nerazzurri, ma se mi chiamasse qualche big del campionato italiano, non ci penserei 2 volte” dice lo Special One.

Ed ecco che, iniziano ad uscire delle voci importanti di mercato sul Milan, che sarebbe interessato all’ex tecnico, tra le altre anche di Porto e Real Madrid. Il problema è il lauto compenso che il portoghese percepisce, circa 17,5 milioni di euro, ma se dovesse decidere di ridursi l’ingaggio ecco che allora Maldini e Massara potrebbero farci un pensierino.