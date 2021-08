Josè Mourinho fa il punto sulla sua Roma

A pochi giorni dall’inizio del campionato josè Mourinho fa il punto sulla nuova Roma, il tecnico portoghese commenta il mercato e da i voti alla dirigenza giallorossa: “Il mercato è andato diversamente da come programmato. Avevamo pensato solo a un attaccante, non a un terzino, ma Spinazzola si è fatto male e Dzeko è andato via”. Mourinho continua: “Sarà la prima e spero l’ultima volta che lo dico: mi mancherà qualcosa che avevo pensato all’inizio analizzando la squadra, ma devo solo ringraziare per il mercato che Pinto e la proprietà hanno fatto per noi”, ha detto ai canali del club. L’addio di Dzeko “è stata una sorpresa ma la reazione del club è stata grande. Abraham è quello che in Italia chiamate colpo di mercato”