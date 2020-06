Nainggolan sogno dell’Atalanta

L’Atalanta di Gasperini sogna il grande colpo, nel mirino dei nerazzurri il belga Nainggolan. Di ritorno all’Inter dal Cagliari il centrocampista è il grande sogno di mercato dei nerazzurri di Bergamo, il vero ostacolo l’ingaggio da 4 milioni di euro, non alla portata del club bergamasco. Atalanta che oltre a Nainggolan vorrebbe riportare a casa anche Gagliardini, per un centrocampo tutto tecnica e quantità. L’Inter non sembra intenzionata a contribuire al pagamento dell’ingaggio di Nainggolan, come richiesto dall’Atalanta. A sbloccare il tutto potrebbe essere l’inserimento di qualche gioiello dell’Atalanta nella trattativa, magari l’opzione su qualche talento del Gasp.