Nainggolan-Roma, nuovo amore?

Nainggolan potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma, il centrocampista belga spinge per il ritorno in giallorosso. Difficile la permanenza a Cagliari, idem un ritorno all’Inter, ecco l’idea di tornare a sposare il giallorosso. Come riporta Il Tempo, il club capitolino sarebbe pronto ad accogliere il belga nella capitale, ma c’è da convincere l’Inter proprietaria del cartellino. I nerazzurri vorrebbero almeno 19 milioni di euro, cifra che permetterebbe di evitare minusvalenze a bilancio. La Roma difficilmente potrà offrire una cifra simile per un 32enne, ma qualcosa si muove.