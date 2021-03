Napoli, addio a Maksimovic: via a parametro zero a fine stagione. Il giocatore chiede un ingaggio troppo alto per restare, 2.4 milioni a stagione.

Napoli, Maksimovic via a fine stagione

Il Napoli molto probabilmente saluterà Nikola Maksimovic a fine stagione. Il contratto con il difensore serbo non verrà rinnovato a causa di una mancata intesa con la Società Calcio Napoli. L’ex Torino e Stella Rossa prepara le valigie, per dire addio al Napoli. L’ingaggio che chiede il giocatore per restare con la formazione partenopea è troppo alto, De Laurentiis non ha intenzione di cedere. Secondo quanto riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, la cifra chiesta equivale al doppio del suo attuale ingaggio.

Quanto guadagna Maksimovic

Maksimovic al momento riscuote 1,2 milioni di euro a stagione e ne chiede 2,4 milioni. Considerando il momento economi molto difficile per le società calcistiche, la cifra chiesta è troppo alta. Per questo, a fine stagione, l’ex Torino, che il prossimo mese di novembre spegnerà le 30 candeline, cambierà maglia a parametro zero.