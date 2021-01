Napoli, addio a Llorente

Il Napoli preleva Fernando Llorente dal Tottenham nel 2019, alla ricerca do un attaccante di prestigio ed esperienza. Inizialmente il giocatore vedeva spesso il campo, poi + stato impiegato sempre di meno. Al momento, dal suo arrivo, si contano 20 presenze per l’attaccante. Spesso dimostra la sua insoddisfazione, potrebbe esserci una svolta per lo spagnolo.

Llorente, Udinese in prima linea

Il mercato è agli sgoccioli e molte squadre si stanno ancora guardando intorno per chiudere trattative importanti. Llorente spera che qualcuno possa portarlo via da Napoli dove quest’anno ha giocato appena 5 gare. Troppo poche per un attaccante che cerca spazio e scalpita in panchina. Diverse volte è stato accostato alla Juventus, per un suo rientro, ma nulla di fatto. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato sul quotidiano spagnolo, As, Llorente potrebbe aver trovato il suo nuovo destino: l’Udinese. I friulani vorrebbero portare lo spagnolo a Udine. Nelle prossime ore potrebbe segnarsi un nuovo futuro per il trentacinquenne di Pamplona che ha giocato in grandi club come Athletic Bilbao, Siviglia, Juventus e Tottenham.