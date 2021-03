Napoli, rilanciato Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è stato puntato da due delle migliori squadre della Liga spagnola: Atletico Madrid e Barcellona. Il centrocampista spagnolo sta vivendo un momento di grande rilancio, da un mese è ritornato a giocare su livelli mai visti prima. Ad aiutare il momento è anche la convocazione in Nazionale, la quale conferma la sua grande crescita. Nel Napoli seguito da Rino Gattuso, il 24enne è come rinato, è tornato a brillare dopo una prima fase di stagione zoppicante a causa di una condizione fisica precaria e non solo, lo spagnolo è tornato ai suoi livelli dopo la pausa di un mese a causa della sua positività al Covid-19.

Napoli, provocazioni dalla Liga per Ruiz

L’ex Betis compirà 25 anni nel mese di aprile e la scadenza con la società partenopea è fissata nel 2023. A breve il Napoli dovrà pensare ad un rinnovo. Ma l’obiettivo del Napoli è di trattenerlo nel caso di una partecipazione alla prossima Champions League. Nel caso in cui, invece, al Napoli dovesse toccare un’altra stagione di Europa League, lo spagnolo sarà tra i primi a partire.

Atletico, Real Madrid e Barcellona, hanno intenzione di portare il giocatore in Spagna. Il problema è il costo del cartellino del giocatore, non sarà facile contrattare con il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis difficilmente abbasserà le pretese, si faranno di nuovo avanti. Il Napoli lo ha pagato 30 milioni di euro e non lo cederà a meno di 50. Lo sa Fabian Ruiz e lo sanno pure i club a lui interessati. Qualora il giocatore non verrebbe portato via da una delle società spagnole, il club partenopeo passerà al Piano B: il rinnovo.