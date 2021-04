Napoli Crotone, cronaca, tabellino e highlights del match

Marcatori: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 24′, 48′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 59′ Messias (C), 72′ Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko (61′ Elmas); Politano (61′ Lozano), Mertens (73′ Zielinski), Insigne; Osimhen (90′ Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli (46′ Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81′ Rojas), Molina; Ounas (46′ Vulic), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Pedro Pereira, Marrone, Di Carmine, Vulic, Riviere.

Ammoniti: Rispoli (C), Benali (C), Pereira (C), Rojas (C)

NAPOLI CROTONE HIGHLIGHTS