Gattuso ritrova Fabian Ruiz, spagnolo negativo

Erano già 21 i giorni di isolamento di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, risultato positivo al Covid-19 ad inizio gennaio. Aveva fatto sentire la sua assenza sul campo, ma adesso sta bene, finalmente si è negativizzato. A dare la bella notizia è lo stesso giocatore attraverso il canale social di Instagram.

Il messaggio di Ruiz su Instagram

Ruiz, pubblicando una foto su Instagram, ha aggiunto la seguente didascalia: “Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrami con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza. Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia”. Un bel messaggio quello del centrocampista spagnolo, sia per essere tornato disponibile alla squadra in un mese ricco di eventi importanti, sia perché sta bene, ma soprattutto di sensibilizzazione verso il Coronavirus.