Gattuso resta al Napoli

Napoli, Gattuso resta in azzurro – Arrivano buone notizie per il tecnico calabrese che rimarrà anche l’anno prossimo al comando degli azzurri, infatti secondo “SpazioNapoli” il tecnico prolungherà il contratto fino al 30 giugno 2021. Aurelio De Laurentis attuale patron del Napoli ha voluto confermare il tecnico perché ha intravisto la sua mano sugli azzurri in questi 5 mesi. Gattuso ha appoggiato l’arrivo di Demme ormai barriera portante degli azzurri e ha anche appoggiato l’arrivo di Lobotka non utilizzato anche per colpa dello stop. Il mister di Corigliano Calabro ha ristabilito l’ordine che era andato perso con l’ammutinamento del 5 novembre e ha anche alzato l’umore ai ragazzi ormai abbattuti dalle critiche e dalla pessima condizione fisica.

Unico problema del patron azzurro è l’inutilizzo del giovane campione friulano, Alex Meret. Infatti il mister ex Milan preferisce il colombiano Davide Ospina per le sue abilità tecniche e per i suoi riflessi. Altro giocatore non utilizzato è il flop Lozano che sicuramente sarà oggetto di scambio oppure verrà venduto al miglior offerente per non perdere troppi soldi. Gattuso si è mostrato sempre rispettoso della città e ha sempre messo la faccia, anche nei momenti peggiori degli azzurri. Ultimo gesto degno di nota del mister è stato quello di ridursi lo stipendio per aiutare lo staff in cassa d’integrazione.