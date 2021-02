Verso Napoli-Granada

Il Napoli attende gli spagnoli del Granada al Diego Armando Maradona per provare a fare l’impresa. L’andata è stata un vero disastro, frutto anche di numerosi assenti, i partenopei hanno perso 2-0. Si partirà dai due gol subiti, sperando di mettere in pratica una partita perfetta con tanto di “remuntada“.

Gattuso presenta Napoli-Granada: “Non ci sarà neanche Osimhen”

Alla vigilia del match valido come ritorno dei sedicesimi di Europa League, in conferenza stampa, dopo giorni di bocche cucite, arriva Rino Gattuso, parla dei presenti e degli assenti di domani: “Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo e lo saranno anche domani. Abbiamo perso anche Osimhen, per il resto non recuperiamo nessuno. Demme e Hysaj fanno differenziato e non sono ancora pronti per essere convocati. Mertens ieri ha fatto individuale, verrà in panchina, ma è da tanto tempo fermo. Ci ha dato disponibilità, ma sappiamo che non è al 100%. Penso possa avere 15-20 minuti da darci se ci fosse bisogno, vedremo come fare.

La sfida si gioca in un momento difficile

Gattuso parla del momento delicato che sta vivendo la squadra: “Stiamo attraversando un momento negativo, con prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e ognuno si deve assumere le responsabilità. Il primo colpevole sono io, bisogna lavorare e parlare poco. Inutile star lì a chiacchierare, quello che stiamo facendo non basta sia per i risultati che per gli infortuni. Bisogna parlare meno e fare più fatti”. Per la gara di domani non si sbilancia sulla formazione, non vuole dare vantaggio agli avversari: “Vediamo domani, non faccio nomi perchè non voglio dare nessun vantaggio. Può giocare anche Elmas, domani decidiamo”. Domani si aspetta una grande risposta dalla squadra, Gattuso dichiara: “Mi aspetto di partire meglio rispetto all’andata, sapevamo bene le loro caratteristiche, ci siamo fatti sorprendere sulla profondità, in questo momento la squadra deve reggere bene, è successo pure a Bergamo con 4 gol evitabili. Dobbiamo annusare il pericolo, facciamo fatica, prima sentivo parlare della difesa con la Juve, abbiamo difeso più bassi ma ci è andata anche bene, come voglia serve di più”.