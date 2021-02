Napoli, il ritorno di Sarri non è escluso

Al Napoli la situazione non è delle migliori, il rapporto tra società e allenatore è sempre più problematico. La squadra mostra tante difficoltà in campo, segnata anche dalle numerose assenze. La panchina di Gattuso sembra traballare sempre di più. Tanti sono i nomi fatti, nell’ultimo mese, per il dopo-Gattuso, tra questi l’ex allenatore degli azzurri, Sarri. Il ritorno di Maurizio non è utopia, a parlare di un possibile ritorno sulla panchina del Napoli dell’ex tecnico di Juventus e Chelsea è l’agente di Jorginho.

Jorge Santos: “Tutto è possibile”

Jorge Santos, agente di Jorginho, su un possibile ritorno di Sarri al Napoli, afferma: “Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla”. Questa la dichiarazione di Santos a Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha poi parlato anche del suo assistito in forza al Chelsea: “È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.