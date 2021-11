Napoli, altro stop per un titolare: Spartak a rischio?

Anche Politano è out per via del Covid

Altra tegola per Luciano Spalletti

La sconfitta di domenica pomeriggio contro l’Inter è stata particolarmente dolorosa per il Napoli. Innanzitutto perché è stata la prima e poi perché ha lasciato strascichi dal punto di vista medico. La situazione principale, si sa, è quella di Victor Osimhen con il nigeriano costretto a uscire dopo un brutto scontro con Skriniar a seguito del quale ha riportato fratture multiple dell’orbita e dello zigomo sinistro.

A ciò si è aggiunto un altro problema in attacco (orfano anche di Politano, positivo al Covid): Lorenzo Insigne non ha infatti partecipato alla rifinitura prevista prima della partenza per Mosca dove il Napoli dovrà giocare una decisiva partita di Europa League. Le condizioni del capitano verranno quindi monitorate costantemente nella speranza che lo stop odierno sia stato solo precauzionale e che Insigne possa essere regolarmente in campo giovedì.