Napoli-Juventus, rigore segnato da Insigne

Era una vera e propria maledizione quella di Insigne ed i rigori contro la Juventus. Finalmente arriva il primo rigore messo a segno dal capitano degli azzurri contro la Vecchia Signora, dopo averne sbagliati tre. Lorenzo Insigne torna sul dischetto e questa volta non sbaglia, Szczesny battuto. I tre precedenti: il primo il 23 maggio 2015 (tiro parato da Gigi Buffon); il secondo il 3 marzo 2019 (palla che finisce sul palo con Szczesny in porta); l’ultimo nella finale di Supercoppa italiana dello scorso 20 gennaio, calciato a lato.

Record per il capitano partenopeo

Un gol pesantissimo quello messo a segno dal giocatore. L’attaccante del Napoli, oltre a portare in vantaggio la sua squadra e aver scacciato la maledizione dei rigori contro i bianconeri, ha anche superato un nuovo record: 100 gol con la maglia del Napoli. Il giocatore si piazza così in ottava posizione della classifica dei giocatori che hanno segnato di più in azzurro. In testa alla speciale classifica c’è Mertens con 130 gol; Hamsik ne ha segnati 121; Maradona al terzo posto con 115 reti; Sallustro 108; Cavani 105; Voiak 103 e poi Lorenzo Insigne.