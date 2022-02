Napoli Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il big match della venticinquesima giornata sarà Napoli–Inter. Al San Paolo di Napoli si affrontano infatti la capolista contro la seconda in classifica in una gara che potrebbe essere un crocevia importante per la lotta scudetto. I nerazzurri hanno perso un derby che sembrava dominassero la settimana scorsa con il Milan che si è rifatto sotto in classifica (è ora, a pari punti proprio con gli azzurri, a -1, ma con una partita in più) e può contare su una ritrovata speranza di agguantare i cugini. Qualche assenza (come quella di Bastoni) potrebbe complicare i piani di Inzaghi che deve pensare anche alla gara di Champions contro il Liverpool. Spalletti, invece, ritrova Koulibaly, fresco vincitore della coppa d’Africa col suo Senegal, che dovrebbe ritrovare immediatamente il suo posto al centro della difesa.

Napoli Inter, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Napoli Inter, i precedenti

Sono 75 i precedenti a Napoli per quella che è una classica del nostro campionato. Gli azzurri hanno prevalso in 37 occasioni, con 20 pareggi e 18 vittorie dell’Inter. Lo scorso anno finì con un pareggio per 1-1 determinato dall’autogol di Handanovic e dal gol di Eriksen. L’anno prima ci fu invece un successo interista grazie alle reti di Lautaro e Lukaku (doppietta), mentre per il Napoli segnò solo Milik. Riandando con la mente alle grandi sfide degli anni ’80, è invece impossibile dimenticare il successo per 2-0 che i partenopei conseguirono sui nerazzurri nella stagione 89/90: i gol di Careca e Maradona furono quasi un simbolico passaggio di consegne tra i campioni d’Italia dell’anno passato e quelli che lo sarebbero diventati.

Napoli Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.